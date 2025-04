Liverpool chce gwiazdę ligowego rywala. Szuka następcy Alexandra-Arnolda

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ola Aina łączony z Liverpoolem. Zamieni City Ground na Anfield Road?

Wszystko wskazuje na to, że Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie zmuszony sprowadzić nowego prawego obrońcę. Trent Alexander-Arnold odrzucił bowiem wszystkie oferty przedłużenia wygasającego kontraktu i podjął decyzję o zasileniu szeregów Realu Madryt, do którego dołączy bez kwoty odstępnego. Przeprowadzka wahadłowego do stolicy Hiszpanii powinna zostać potwierdzona już w nadchodzących tygodniach.

Dotychczas z przenosinami na Anfield Road, w kontekście zastąpienia angielskiego gwiazdora, byli łączeni między innymi Givairo Read (Feyenoord Rotterdam), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) oraz Oscar Mingueza (Celta Vigo). Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net” do grona kandydatów należy dopisać kolejne nazwisko. Mianowicie, na celowniku Liverpoolu znajduje się także boczny defensor Nottingham Forest – Ola Aina.

Ściągnięcie 28-letniego obrońcy nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ chrapkę na zakontraktowanie tego piłkarza mają również Tottenham Hotspur oraz Newcastle United. Ponadto Nottingham Forest liczy na przedłużenie umowy ze swoją gwiazdą, a wcześniej pojawiały się doniesienia, że zawodnik może być skłonny kontynuować karierę na City Ground. W obecnym sezonie Ola Aina rozegrał 32 spotkania, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 40-krotnego reprezentanta Nigerii na 20 mln euro.