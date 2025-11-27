Odrzucił Barcelonę. Gwiazdor wyjaśnia powody szokującej decyzji

Nico Williams długo był kuszony przez Barcelonę, ale odrzucił propozycję i związał się nową umową z Athletic Club. Jego decyzja wywołała mnóstwo zamieszania. Gwiazdor wyjaśnia, dlaczego nie doszło do hitowego transferu.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Nico Williams

Williams cieszy się grą w Athletic. To dla niego coś więcej

Nico Williams po raz pierwszy w 2024 roku stał się poważnym celem transferowym Barcelony. Wówczas nie udało się go sprowadzić, ale temat wrócił tego lata. Wydawało się, że tym razem nic nie stanie na przeszkodzie i skrzydłowy dołączy do giganta. Na ten ruch mocno naciskał Hansi Flick, który domagał się wzmocnienia tej pozycji, a Williams wydawał się być doskonałym kandydatem. W dodatku, na transfer namawiał go Lamine Yamal, czyli najlepszy kolega z reprezentacji Hiszpanii.

Zwrotów akcji w tej sadze transferowej nie brakowało. Williams był o krok od dołączenia do Barcelony, ale ponownie odmówił – zamiast tego podpisał nową umowę z Athletic Club. Z katalońskiego obozu dotarły sygnały, że była to ostatnia próba pozyskania Hiszpana i jego droga na Camp Nou definitywnie się zamknęła.

Po czasie Williams otworzył się na tę sprawę i wyjaśnił, dlaczego zrezygnował z hitowego transferu. Gra dla Athletic Club to dla niego coś więcej.

– Ten klub i to miasto są dla mnie wszystkim. Tutaj dorastałem jako człowiek oraz jako zawodnik. Reprezentowanie tego klubu i tego miasta pozwoliło mi zrozumieć wartości pracy, pokory oraz rodziny. Mam tu swoich bliskich, z którymi konsultuję każdy krok w życiu. Podążałem za głosem serca. Teraz mogę się cieszyć grą w Lidze Mistrzów – wytłumaczył gwiazdor Athletic Club w wywiadzie dla „GQ”.