Odra Opole szykuje transfer. Celem obrońca Motoru Lublin

Odra Opole aktywnie pracuje na rynku transferowym. Pierwszoligowiec szykuje wzmocnienie prosto z PKO Ekstraklasy. Na ich celowniku znalazł się Krystian Palacz z Motoru Lubin - informuje Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

PressFocus Na zdjęciu: Krystian Palacz

Krystian Palacz na celowniku Odry Opole

Odra Opole ma za sobą ciężkie zmagania w rundzie jesiennej na poziomie Betclic 1. Ligi. Drużyna zeszła na zimową przerwę na 13. lokacie w tabeli. Władze klubu mają olbrzymie ambicje, więc styczeń zapowiada się dla nich niezwykle pracowicie. Pierwszoligowiec rozpoczął już zbrojenie. Udało im się pozyskać Oliviera Sukiennickiego z Wisły Kraków. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec wzmocnień.

Z informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza, dziennikarza „Przeglądu Sportowego Onet”, dowiadujemy się, że Odra Opole może sięgnąć po ciekawe wzmocnienie. Prosto z boisk PKO Ekstraklasy. W kręgu zainteresowań pierwszoligowca znalazł się Krystian Palacz, który na co dzień reprezentuje barwy Motoru Lublin.

Młody defensor ma za sobą ciężką jesień. Wychowanek Lecha Poznań kompletnie nie przekonywał swoimi występami, więc Motor Lublin postanowił poszukać nowego lewego obrońcy. 22-latek przegrywa obecnie rywalizację z Filipem Lubereckim, więc prawdopodobnie rozważy transfer. Podobnie jak jego obecny pracodawca. Warto zaznaczyć, że umowa między stronami wygasa wraz z końcem sezonu.

Krystian Palacz w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy rozegrał sześć spotkań. Defensor ma na koncie nawet jedną asystę. A udało mu się zaliczyć ją w rywalizacji przeciwko Lechii Gdańsk.