Wciąż niejasna jest przyszłość Mbappe

Ostatnie dni przyniosły liczne spekulacje na temat przyszłości Kyliana Mbappe w Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi zapowiedział, że jeśli Francuz nie zdecyduje się przedłużyć wygasającego za rok kontraktu to zostanie sprzedany tego lata.

Hiszpańska Marca twierdzi, że decydujący może być obecny tydzień, gdy wiele wyjaśni się w tej sprawie. PSG przede wszystkim nie chce dopuścić do utraty swojej gwiazdy za rok po wygaśnięciu kontraktu, co niosłoby ze sobą fatalne skutki dla klubu.

Jak informuje The Athletic. taki ruch spowodowałby ogromne problemy finansowe ekipy z Parc des Princes. Przede wszystkim miałoby to wpływ na finansowe fair play – do tego skutku, że Paryżanie byliby zmuszeni do sprzedaży kilku gwiazd, aby zniwelować stratę wynoszącą około 175 mln euro. Ponadto brytyjscy dziennikarze dodają, że w tej sytuacji PSG wstrzymało negocjacje z Bernarndo Silvą do czasu wyjaśnienia się przyszłości Mbappe.

