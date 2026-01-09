Obrońca z Premier League chce do Barcelony. Flick dał zielone światło

FC Barcelona uważnie analizuje rynek środkowych obrońców. Według hiszpańskich mediów Micky Van de Ven chce odejść z Tottenhamu latem i bardzo poważnie rozważa grę w barwach Blaugrany.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Van de Ven chce grać dla FC Barcelony

FC Barcelona od miesięcy przygotowuje się do wzmocnienia linii obrony. W klubie panuje przekonanie, że nadszedł moment na pozyskanie stopera do gry w pierwszym składzie, najlepiej lewonożnego. Deco ozpatrywał już kilka znanych nazwisk, lecz sytuacja rynkowa sprawia, że lista kandydatów zaczyna się zmieniać.

Na radarze Barcelony znajdowali się Nico Schlotterbeck, Alessandro Bastoni oraz Marc Guehi. Każdy z nich wiąże się jednak z istotnymi przeszkodami. Schlotterbeck jest bardzo trudny do wyciągnięcia z Bundesligi, Guehi najpewniej pozostanie w Anglii, a cena Bastoniego może przekroczyć 80 milionów euro, co dla Barcelony jest nieosiągalne.

W tym kontekście coraz częściej pojawia się nazwisko Mickyego Van de Vena. Holender jest jednym z filarów Tottenhamu, ale według informacji z Anglii chce zakończyć swoją przygodę z Premier League. Priorytetem ma być dla niego transfer do klubu spoza angielskiej ekstraklasy, a Barcelona znajduje się wysoko na liście preferencji.

Van de Ven idealnie wpisuje się w profil poszukiwany przez Blaugranę. Jest szybki, dobrze wyprowadza piłkę i potrafi grać także jako lewy obrońca. Ma 24 lata i wciąż znajduje się w fazie rozwoju, co czyni go atrakcyjną inwestycją na kilka sezonów.

Tottenham pozyskał Holendra w 2023 roku z Wolfsburga za 40 milionów euro. Obecnie jego wartość rynkowa szacowana jest na około 65 milionów. Negocjacje z londyńskim klubem nigdy nie należą do łatwych, ale zdecydowana postawa zawodnika może odegrać kluczową rolę.

