Eric Bailly odejdzie tego lata z Manchesteru United. Wszystkie strony są nastawione na zakończenie współpracy. Defensor Czerwonych Diabłów najprawdopodobniej dołączy do Fulham.

fot. Imago/Vachira Vachira Na zdjęciu: Eric Bailly

Eric Bailly jest wypychany z Old Trafford

Obrońca powinien tego lata przenieść się do Fulham

Manchester United nie wyklucza rozwiązania kontraktu z Iworyjczykiem

Defensor będzie kontynuował grę w Premier League

Manchester United chce tego lata pozbyć się jeszcze kilku zawodników, by móc sfinalizować kolejne wzmocnienia. Niewykluczone, że na Old Trafford zameldują się jeszcze nowy pomocnik oraz nowy środkowy obrońca.

Z drużyny wypychany jest natomiast Eric Bailly. Miniony sezon Iworyjczyk spędził na wypożyczeniu w Marsylii. Grał niewiele, dlatego klub nie zdecydował się na transfer definitywny.

Bailly wrócił do Manchesteru, choć ma świadomość, że jego przyszłość jest w innym zespole. Obie strony chcą tego samego, dlatego współpraca powinna niebawem dobiec końca. Co więcej, defensor prowadzi rozmowy z Fulham, a Marco Silva wykazuje spore zainteresowanie posiadaniem go w swoich szeregach.

Manchester United ma świadomość, że nie zarobi na swoim zawodniku zbyt dużych pieniędzy. W grę wchodzi nawet rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, byle tylko oszczędzić pieniądze przeznaczone na jego wynagrodzenie.

