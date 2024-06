Kieran Tierney, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Realu Sociedad, tego lata może odejść z Arsenalu. 27-latek chce wrócić do Celticu Glasgow - ujawnił Football Insider.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kieran Tierney

Kieran Tierney planuje powrót do Celticu Glasgow

Kieran Tierney podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej odejdzie z Arsenalu. Lewy obrońca już miniony sezon spędził poza Emirates Stadium – przebywał na wypożyczeniu w Realu Sociedad. Baskijski klub nie zdecydował się jednak na wykupienie bocznego defensora. Jak podaje “Football Insider”, Kanonierzy są gotowi wysłuchać ofert za 27-latka, a sam piłkarz ma preferowany kierunek transferu.

Według wyżej wspomnianego źródła 43-krotny reprezentant Szkocji chciałby wrócić do Celticu Glasgow, gdzie spędził najlepsze lata swojej kariery. Kieran Tierney w barwach Arsenalu występuje od sierpnia 2019 roku, gdy przeniósł się do Londynu za 27 milionów euro właśnie z drużyny The Bhoys. Wychowanek Celticu Glasgow w koszulce swojego macierzystego zespołu rozegrał łącznie 170 meczów, strzelił 8 goli i zaliczył 37 asyst.

Nie wiadomo, czy szkocki klub będzie stać na sprowadzenie lewego obrońcy. W grę zapewne wchodzi również kolejne wypożyczenie. Umowa Kierana Tierneya z ekipą The Gunners obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro. Bocznemu defensorowi obecnie ciężko byłoby o pierwszy skład w drużynie prowadzonej przez Mikela Artetę.