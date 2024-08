massimo insabato/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski z nową ofertą, tym razem się skusi?

Od jakiegoś już czasu intensywnie spekuluje się, że Nicola Zalewski nie ma większej przyszłości w ekipie AS Romy. Lewy wahadłowy lub też skrzydłowy nie jest najwyżej w hierarchii Daniele De Rossiego i klub z Wiecznego Miasta szuka sposobności, aby pozbyć się reprezentanta Polski. I tak, jak do tej pory było o ewentualnych zainteresowanych klubach dość cicho, to w ostatnich dniach temat znacząco przyśpieszył.

Przez kilkanaście ostatnich godzin Zalewski łączony był m.in. z PSV Eindhoven oraz AC Milan. Ci pierwsi mieli złożyć już Polakowi ofertę, ale ten zdecydował się ją odrzucić. Teraz jednak okazuje się, że Holendrzy nie mają zamiaru odpuszczać i są mocno zdeterminowani do tego, aby tego lata pozyskać Nicolę Zalewskiego. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schira, PSV wróciło z nową, lepszą i bardziej atrakcyjną dla samego gracza ofertą.

Dziennikarz przekazuje jednak, że 22-latek wyczekuje konkretów ze strony włoskich drużyn. Wszystko przez fakt, że nie chce on zmieniać kraju. 21-krotny reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 12 milionów euro. W tym sezonie Serie A wystąpił dla AS Romy dwa razy. W sumie na koncie ma 108 gier dla zespołu ze Stadio Olimpico, zdobył w nich dwa gole i zanotował siedem asyst. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

