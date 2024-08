Nicola Zalewski może przenieść się do PSV Eindhoven. Jak twierdzi Gianluca Di Marzio AS Roma otrzymała z Holandii ofertę transferu w wysokości 9 milionów euro.

PSV oferuje 9 mln euro za Nicolę Zalewskiego

Nicola Zalewski jeszcze przed zamknięciem okna transferowego może opuścić szeregi macierzystego klubu. AS Roma podjęła decyzję, że wychowanek zostanie sprzedany, gdyż Daniele De Rossi nie widzi dla niego miejsca w składzie nie tylko na obecny, ale również na przyszłe sezony. Zarówno włoski zespół, jak i reprezentant Polski na brak ofert narzekać nie mogą. W sobotę jedna propozycja oficjalnie trafiła do Rzymu.

Jak poinformował Gianluca Di Marzio wahadłowy może trafić do ligi holenderskiej. Ofertę transferu AS Romie złożył PSV Eindhoven, który zaproponował 9 milionów euro w zamian za pozyskanie Polaka. Dziennikarz zasugerował, że ostateczna decyzja będzie należała do piłkarza. Zalewski mocno rozważa zmiana barw klubowych i przeprowadzkę do Holandii.

Oprócz holenderskiego giganta chęć pozyskania Nicoli Zalewskiego przejawia również SSC Napoli. Mistrz Włoch z sezonu 2022/2023 jest gotów zaproponować rzymianom wymianę. W miejsce Polaka do stolicy Włoch miałby powędrować Cyril Ngonge.

Zalewski w Rzymie stawiał pierwsze kroki w futbolu, gdyż z AS Romą związany jest od najmłodszych lat. Do seniorskiego zespołu włączył go Paulo Fonseca, który dał mu szansę debiutu w sezonie 2020/2021. Łącznie w klubie ze Stadio Olimpico rozegrał 107 spotkań, w których zdobył 2 bramki i zaliczył 7 asyst.