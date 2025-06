Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Noni Madueke może zmienić klub wewnątrz Londynu

Mimo że w kontekście przeprowadzki do Arsenalu codziennie wymienia się minimum kilku zawodników, to w trwającym letnim okienku transferowym londyński klub jeszcze nie dokonał ani jednego wzmocnienia składu. Według najnowszych informacji wiarygodnych mediów bardzo blisko przenosin na Emirates Stadium są podobno Martin Zubimendi i Viktor Gyokeres. W ten sposób w ekipie Kanonierów zostałaby zwiększona rywalizacja na dwóch pozycjach – odpowiednio pomocnika oraz napastnika.

Jak dowiedział się Matt Law z brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, Arsenal planuje również ściągnąć nowego piłkarza na prawe skrzydło i w związku z tym na celownik wicemistrzów Premier League trafił Noni Madueke. Siedmiokrotny reprezentant Anglii jest ceniony przez trenera drużyny The Gunners – Mikela Artetę – który widziałby go w składzie swojego zespołu. Co ciekawe, sam zawodnik nawet nie musiałby wyjeżdżać z Londynu, ponieważ na co dzień występuje w barwach pobliskiej Chelsea.

Noni Madueke przywdziewa koszulkę ekipy The Blues od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za 35 milionów euro z PSV Eindhoven. Wcześniej szkolił się w akademii Tottenhamu Hotspur, skąd wypłynął na szerokie, piłkarskie wody. W minionym sezonie mierzący 182 centymetry atakujący rozegrał 42 mecze, zdobył 11 bramek i zaliczył 5 asyst, spędzając na boisku ponad 2500 minut. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową prawoskrzydłowego na około 40 milionów euro.