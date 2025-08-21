Noah Okafor nie jest już zawodnikiem Milanu, gdzie został skreślony przez Massimiliano Allegriego. 25-letni Szwajcar właśnie przeniósł się do Leeds United.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Oficjalnie: Noah Okafor dołączył do Leeds United

Leeds United oficjalnie potwierdziło sprowadzenie Noaha Okafora na zasadzie transferu definitywnego z Milanu. 25-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne i związał się z angielskim klubem czteroletnim kontraktem. Jak podają media, kwota tej transakcji wyniosła niespełna 20 milionów euro. To jeden z najgłośniejszych ruchów transferowych tegorocznego beniaminka Premier League, który poważnie wzmocnił ofensywę, znacząco zwiększając w ten sposób swoje szanse na utrzymanie w angielskiej elicie.

Przeprowadzka do ekipy Pawi oznacza dla Noaha Okafora wpisanie do swojego CV kolejnej topowej europejskiej ligi. Po występach w Serie A, gdzie reprezentował AC Milan oraz SSC Napoli, teraz przyszedł czas na rywalizację w Premier League. Leeds United nie ukrywa, że głównym celem zespołu Daniela Farke będzie pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a pomoc doświadczonego atakującego może okazać się kluczowa. Atutami Noaha Okafora są m.in. szybkość, doskonała technika oraz wszechstronność.

✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗡𝗼𝗮𝗵!#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan — Leeds United (@LUFC) August 21, 2025

24-krotny reprezentant Szwajcarii spędził w ekipie Rossonerich półtora sezonu, notując 54 występy, w których zdobył 7 bramek i zanotował 5 asyst. Trzeba jednak przyznać, iż nie spełnił oczekiwań na San Siro, a dodatkowo zawiódł podczas wypożyczenia do SSC Napoli, w którym nie zdołał się przebić do pierwszego składu. Noah Okafor najlepszy okres swojej kariery przeżywał w Red Bullu Salzburg. W tym zespole imponował skutecznością oraz regularnie przyciągał uwagę europejskich gigantów. Teraz zawodnik spróbuje odbudować formę na Elland Road, gdzie postara się udowodnić, że wciąż drzemie w nim potencjał.