Velijko Nikitović pożegnał się z Górnikiem Łęczna

Górnik Łęczna w ostatniej kampanii wywalczył miejsce w barażach o awans do PKO Ekstraklasy pod wodza Pavola Stano. W półfinale Zielono-czarni musieli uznać wyższość Motoru Lublin, który ostatecznie w finale okazał się też lepszy od Arki Gdynia. Tymczasem z klubem z Łęcznej rozstał się Veljko Nikitović, który był związany z Zielono-czarnym od ponad 20 lat.

– Górnik Łęczna to w moim życiu ponad 20 lat niesamowitej podróży. To dużo radości i wspaniałych chwil, ale również sporo płaczu, nerwów i tych przykrych momentów. Wiedziałem, że ta podróż kiedyś musiała się zakończyć i nastąpiło to właśnie teraz, na koniec sezonu, który dla nas wszystkich zakończył się porażką w barażach z Motorem Lublil – przekazał 43-latek cytowany przez oficjalną stronę internetową Górnika.

– W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że chcesz spróbować czegoś nowego. Że chcesz zwyczajnie rozwijać się dalej w tym, co lubisz robić, w tym, co kochasz. Myślę, że po 20 latach spędzonych w Łęcznej przyszła właśnie ta chwila, że chciałbym spróbować swoich sił w nowym miejscu – dodał Nikitović.

Już wiadomo, że serbski działacz będzie pracował w Arce Gdynia. Swoje obowiązki w nowym klubie zacznie od 1 lipca jako dyrektor sportowy. Nowy sezon ligowy w 1 Lidze zacznie się już 19 lipca. Z kolei gdynianie start przygotowań mają zaplanowany na 18 czerwca.

