fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Daniel Bielica

Daniel Bielica z zapytaniami z klubów zagranicznych

Górnik Zabrze ma za sobą sezon ligowy, w którym zajął finalnie szóste miejsce w tabeli. W trakcie rozgrywek 14-krotny mistrz Polski otarł się nawet o walkę o najwyższe cele, co u niektórych kibiców rozbudziło marzenia o historycznym 15. mistrzostwie kraju. Ostatecznie nie udało się zabrzanom wywalczyć, chociaż miejsca premiowanego grą na europejskiej scenie. Niemniej i tak Górnik zasłużył na docenienie.

W trakcie sezonu ligowego, co jakiś czas wyciekały wieści na temat problemów w klubie. Początek 2024 roku upłynął pod znakiem odejść: prezesa, dyrektora sportowego czy rzecznika prasowego. Przed starciem z Widzewem Łódź doszło natomiast do strajku zawodników i sztabu szkoleniowego, na czele z trenerem Janem Urbanem. Był to jednocześnie jednoznaczny przekaz, że nie ma zgody na złe praktyki w klubie względem przedstawicieli drużyny. Mimo wszystko Górnicy na boisku pokazali charakter i zakończyli zmagania ligowe w TOP 6, co można traktować jako sukces zespołu.

Transfer z ziemi polskiej do włoskiej, czyli to już kiedyś było

Goal.pl dowiedział się z kolei, że coraz bardziej realne jest rozstanie Daniela Bielicy z klubem z Zabrza. 25-latek jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w PKO Ekstraklasie. Był nominowany do nagrody dla Bramkarza Sezonu w Ekstraklasie, która była wręczana w trakcie specjalnej gali po zakończeniu rozgrywek.

Obecny kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca tego roku. Według naszych informacji piłkarz budzi zainteresowanie kilku zagranicznych klubów, w tym także z Włoch. Jeśli taki kierunek zostałby obrany, to Bielica podążyłby podobnym szlakiem, jak kilka lat temu Łukasz Skorupski, broniący dzisiaj barw Bologni. Wiadomo, że w pewnym momencie był też sondowany temat transferu golkipera Górnika do jednej z ekip z MLS, gdzie radzą sobie już między innymi: Bartosz Slisz (Atlanta United) czy Mateusz Bogusz (Los Angeles FC), a także Sebastian Kowalczyk (Houston Dynamo). Ostatnio jednak temat przeprowadzki Bielicy do tej ligi ostygł.

Wychowanek zabrzańskiej ekipy może być łakomym kąskiem na rynku transferowym. Prezentuje wysokie umiejętności bramkarskie, a na dodatek jest do wzięcia za darmo. Chociaż rynkowa wartość Bielicy wyceniana jest już dzisiaj na prawie milion euro. Spośród wszystkich graczy ekipy z Zabrza na większy zysk sternicy klubu mogliby tak naprawdę liczyć tylko z tytułu transferów Dominika Szali lub Lawrence’a Ennaliego, których wartość szacowana jest na kwoty przekraczające barierę miliona euro. Ospałość jednak w sprawie przedłużenia umowy z Bielica sprawi, że szansa na duży zarobek została zmarnowana.

Urodzony w Zabrzu zawodnik ma na swoim koncie 80 występów w Górniku, w których zachował czyste konto 24 razy.

