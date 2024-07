Arsenal szuka następcy Aarona Ramsdale'a, który tego lata ma opuścić północny Londyn. Uwagę Kanonierów przykuł Dan Bentley z Wolverhampton Wanderers - donosi portal The Athletic.

Źródło: The Athletic

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Daniel Bentley

Dan Bentley na radarze Arsenalu, zastąpiłby Aarona Ramsdale’a

Arsenal kilka dni temu oficjalnie poinformował o wykupieniu Davida Rayi, który do tej pory występował w zespole Kanonierów na zasadzie wypożyczenia z Brentfordu. 28-letni Hiszpan pozostanie więc podstawowym bramkarzem drużyny The Gunners. To z kolei oznacza, że Aaron Ramsdale w letnim okienku niemal na pewno odejdzie z Arsenalu.

Dlatego londyński klub rozgląda się na rynku za jego następcą. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał portal “The Athletic”, według którego włodarzom wicemistrza Premier League w oko wpadł Dan Bentley. Co więcej, Kanonierzy podobno skontaktowali się już z Wolverhampton Wanderers, aby omówić potencjalny transfer 30-letniego golkipera.

Doświadczony bramkarz przywdziewa koszulkę ekipy popularnych Wilków od stycznia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Molineux Stadium za symboliczną kwotę z Bristol City. Dan Bentley nie jest jednak numerem jeden między słupkami zespołu Wolves – podczas ponad rocznego pobytu rozegrał łącznie 9 meczów, wpuścił 13 goli i zachował 3 czyste konta.

Jeśli Aaron Ramsdale opuści Arsenal, to najprawdopodobniej zostanie w Premier League. Mierzący 190 centymetrów wzrostu zawodnik przez dłuższy czas był łączony z Chelsea. Niewykluczone zatem, że 26-latek nawet nie będzie musiał wyjeżdżać z Londynu.