Joshua Zirkzee o krok od Manchesteru United

Manchester United kilka dni temu osiągnął pełne porozumienie z Joshuą Zirkzee w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Co więcej, włodarze Czerwonych Diabłów nawiązali już kontakt z Bolonią, by poinformować włoski klub, że zamierzają wpłacić wynoszącą 40 milionów euro klauzulę odstępnego i tym samym sprowadzić holenderskiego napastnika – ujawnił Gianluca Di Marzio.

Wygląda więc na to, że AC Milan ostatecznie będzie musiał obejść się smakiem. Przypomnijmy, ze Rossoneri byli poważnie zainteresowani Joshuą Zirkzee, w którym widzieli idealnego następcę Oliviera Giroud. Doświadczony Francuz zdecydował się bowiem na przeprowadzkę do Major League Soccer, gdzie wzmocnił szeregi Los Angeles FC.

Dużą rolę w przekonaniu Joshuy Zirkzee do wybrania oferty Manchesteru United bez wątpienia odegrał Erik ten Hag, który prowadził osobiste rozmowy ze swoim młodszym rodakiem. Snajper Bolonii, który pomógł włoskiej ekipie awansować do Ligi Mistrzów, w 37 meczach minionej kampanii zdobył 12 bramek i zanotował 7 asyst.

Co ciekawe, tego lata na Old Trafford może trafić jeszcze jeden reprezentant Holandii. Zdecydowany na przenosiny do zespołu Czerwonych Diabłów podobno jest bowiem również Matthijs de Ligt. Bayern Monachium pozostaje otwarty na sprzedaż 24-letniego stopera, który w stolicy Bawarii występuje od lipca 2022 roku.