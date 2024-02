Juventus musi przeprowadzić rozmowy z otoczeniem Federico Chiesy, by określić przyszłość swojego gwiazdora, przy czym doniesienia z Anglii łączą 26-latka z letnim transferem do Liverpoolu.

IMAGO / Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool obserwuje Chiesę przed letnim oknem transferowym

Rozmowy o nowym kontrakcie w Juventusie jeszcze się nie rozpoczęły

Kontrakt Chiesy wygasa w 2025 roku

Chiesa musi podjąć decyzję w sprawie przyszłości

Zgodnie z informacjami HITC, Liverpool uważnie obserwuje Chiesę przed nadchodzącym letnim oknem transferowym, jako że włoski skrzydłowy nie doszedł jeszcze do porozumienia w sprawie nowego długoterminowego kontraktu z Juventusem. Jednak negocjacje między napastnikiem a Starą Damą jeszcze się nie rozpoczęły.

Umowa Włocha ze Starą Damą obowiązuje do 2025 roku, więc dyrektorzy Bianconerich muszą usiąść do rozmów z jego otoczeniem, by wyjaśnić przyszłość zawodnika i zrozumieć, jaką drogę chce obrać.

Nie ma gwarancji, że Chiesa zgodzi się na przedłużenie kontraktu. W takiej sytuacji turyńczycy najpewniej będą chcieli sprzedać go latem, by zawodnik nie odszedł z klubu w ramach darmowego transferu.

Wtedy do gry ma się włączyć Liverpool, który chętnie widziałby tego zawodnika w swoich szeregach. Na razie jednak są to jedynie spekulacje i brakuje szczegółów.

