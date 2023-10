Nie tylko angielscy giganci. FC Barcelona również chce skrzydłowego Brighton

Kaoru Mitoma to obecnie jeden z najlepszych ofensywnych piłkarzy w całej Premier League. W swoich szeregach pragną go nie tylko angielscy giganci, lecz również FC Barcelona - informuje "Mundo Deportivo".

fot. Imago/Dan Weir Na zdjęciu: Kaoru Mitoma

Kaoru Mitoma jest jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy Premier League

Nazwisko Japończyka znajduje się na listach życzeń wszystkich angielskich gigantów

Ewentualnym transferem zainteresowana jest również FC Barcelona

Mitoma zdecyduje się na grę w La Lidze?

Kaoru Mitoma od pewnego czasu jest liderem ofensywy Brighton i jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej Premier League. Mewy mają świadomość, że postawa gwiazdora budzi gigantyczne zainteresowanie, dlatego pracują nad przedłużeniem jego kontraktu. Celem nie jest zatrzymanie Japończyka na kolejne lata, lecz stworzenie sobie jak najlepszej pozycji negocjacyjnej przed dogadywaniem ewentualnego transferu.

Uważa się, ze skrzydłowy opuści Brighton w przyszłym roku. Na liście życzeń mają go giganci Premier League, na czele z Manchesterem United, Manchesterem City czy Liverpoolem. Niewykluczone, że finalnie opuści on Wyspy Brytyjskie i będzie kontynuował swoją karierę w La Lidze. Mitoma znalazł się bowiem na radarach FC Barcelony, która szuka opcji do wzmocnienia ataku. Wciąż nie wiadomo, czy uda się wykupić wypożyczonego Joao Felixa, za którego Atletico Madryt żąda gigantycznej sumy.

Jeśli Japończyk wylądowałby ostatecznie na Camp Nou, byłaby to powtórka sytuacji z Raphinhą, którego niegdyś chciała cała czołówka Premier League.

🚨 Barcelona are interested in Brighton and Japan winger Kaoru Mitoma. 🇯🇵



(Source: Mundo Deportivo) pic.twitter.com/6h6FtfC6uh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2023

