Nie Raphinha i nie Gavi. Chelsea chce inną gwiazdę Barcelony

Raphinha i Gavi byli w ostatnich miesiącach łączeni z transferem do Chelsea. Jednak teraz The Blues zainteresowali się inną gwiazdą Barcelony - poinformował serwis Fichajes.net.

Chelsea zainteresowana gwiazdą Barcelony. Już nie Raphinha i Gavi

Chelsea szaleje na rynku transferowym od kilku okienek. Wszystko zaczęło się, gdy do klubu wkroczył Todd Boehly, a więc amerykański miliarder. Pod jego wodzą The Blues przeprowadzili kilkadziesiąt transferów i wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec.

W ostatnich miesiącach na radarze Chelsea znaleźli się m.in. Raphinha i Gavi. Gwiazdy Barcelony znalazły się w gronie wielu zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę ze Stamford Bridge. Jednak z tych ruchów raczej już nic nie wyjdzie, ponieważ The Blues mają nowe plany.

Jak poinformował portal Fichajes.net najnowszym celem transferowym Chelsea stał się Fermin Lopez, który zyskał uznanie Enzo Mareski. Pomocnik FC Barcelony ma za sobą bardzo udany sezon 2024/2025, choć trzeba zaznaczyć, że w wielu momentach Hansi Flick wolał stawiać na inne nazwiska. Ponoć londyński klub jest skłonny zapłacić za Hiszpana ponad 50 mln euro.

Czy Barcelona powinna sprzedać Fermina Lopeza za 50 mln euro? Tak, to atrakcyjna oferta

Niedawno światło dzienne ujrzały informacje, które świadczą o tym, że FC Barcelona nie ma zamiaru sprzedawać Fermina Lopeza. Duma Katalonii rozważyłaby to tylko gdyby otrzymała wyjątkowo atrakcyjną ofertę. W odpowiedzi na zainteresowanie PSG Blaugrana zażądała aż 80 milionów euro.