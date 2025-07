PSG zgłosiło się po transfer. Barcelona sprzeda go za 80 mln euro

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG chce Fermina Lopeza. Musi zapłacić aż 80 mln euro

Paris Saint-Germain wróciło do gry o Fermina Lopeza z FC Barcelony. 22-letni Hiszpan miał problemy z regularną grą w pierwszym składzie w ubiegłym sezonie i ten fakt chciałby wykorzystać Luis Enrique. Szkoleniowiec francuskiej ekipy widzi w pomocniku idealne wzmocnienie swojego zespołu.

Fermin Lopez otrzymał już zapytania od Bayernu Monachium, Chelsea, Bayeru Leverkusen, Manchesteru United i klubów z Arabii Saudyjskiej. Jednak najbardziej zdeterminowane wydaje się PSG, które ponownie naciska na transfer. Barcelona nie spieszy się z decyzją, bo zawodnik przedłużył kontrakt do 2030 roku. Duma Katalonii widzi w piłkarzu ważny element na przyszłość i rozważy sprzedaż tylko w przypadku wyjątkowo atrakcyjnej oferty.

Blaugrana nie sprzeda Lopeza za mniej niż 80 milionów euro i to jest cena minimalna za gwiazdę. Flick ceni Hiszpana, ale duża konkurencja w pomocy może skłonić go do odejścia, jeśli pojawi się ciekawa propozycja. Ponoć Luis Enrique byłby gotowy zagwarantować Hiszpanowi większą rolę w pierwszym składzie.

Niemniej jednak relacje władz Barcelony z zarządem PSG są bardzo napięte, co utrudnia rozpoczęcie rozmów. Właśnie dlatego Fermin Lopez sam musi wyrazić chęć transferu, aby negocjacje w ogóle ruszyły. Sprzedaż może być szansą dla Dumy Katalonii na znaczący zysk finansowy, ale też ryzykiem utraty młodego talentu.