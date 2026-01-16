„Nie ma takiego tematu”. Tego transferu do Jagiellonii nie będzie

Nie ma tematu transferu, czy też wypożyczenia Nahuel Leiva do Jagiellonii Białystok, o czym poinformował serwis "Weszło". Co ciekawe, Hiszpan może trafić do Śląska Wrocław.

Nahuel Leiva nie trafi do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Właściwie chyba mało kto spodziewał się, że Duma Podlasia kolejny sezon tak dobrze połączy grę w europejskich pucharach z PKO Ekstraklasą. A jednak to się im udaje i po rundzie jesiennej są na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Z kolei w Lidze Konferencji Europy zagrają w fazie play-off, w której właśnie poznali rywala.

Poza tym w ostatnich dniach i tygodniach sporo działo się w Białymstoku w kontekście Oskara Pietuszewskiego. Skrzydłowy finalnie odszedł do FC Porto za ponad 10 milionów euro, a to oznacza, że w podstawowym składzie zespołu Adriana Siemieńca zrobiła się spora luka. Dlatego klub szuka nowego skrzydłowego, ale nie będzie nim Nahuel Leiva, który znany jest w Polsce z występów dla Śląska Wrocław. Hiszpan był łączony z wypożyczeniem do Jagiellonii, ale serwis „Weszło” jednoznacznie zdementował te plotki.

Nahuel Leiva po wyjeździe z Polski trafił do Izraela, gdzie w barwach Maccabi Haifa w tym sezonie ma dwa gole w 11 spotkaniach. Co ciekawe, serwis „SlaskNet” informował ostatnio, że skrzydłowy mógłby wrócić do Śląska Wrocław na zasadzie wypożyczenia. Sam 29-latek ma być podobno chętny na takie rozwiązanie.

