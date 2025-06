Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Nicolas Otamendi przykuł uwagę Atletico Madryt

Kilka dni temu Atletico Madryt ogłosiło sprowadzenie na podstawie transferu definitywnego Clementa Lengleta, który do tej pory grał w zespole Los Rojiblancos na zasadzie wypożyczenia. Trener ekipy Los Colchoneros – Diego Simeone – planuje jeszcze bardziej wzmocnić formację defensywną i w związku z tym poprosił włodarzy stołecznego klubu o pozyskanie konkretnego piłkarza. Argentyński szkoleniowiec widziałby w swojej drużynie bardzo doświadczonego zawodnika.

Chodzi o Nicolasa Otamendiego, którego kontrakt z Benfiką Lizbona obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku – donosi stacja telewizyjna „CNN Portugal”. Tak więc rutynowany defensor może być do wzięcia bez kwoty odstępnego. Diego Simeone ceni 37-letniego stopera i pomimo zaawansowanego wieku, chciałby go ściągnąć na Estadio Metropolitano. Atletico Madryt rzekomo jest gotowe zaoferować środkowemu obrońcy roczną umowę, co powinno zadowolić wszystkie strony transakcji.

126-krotny reprezentant Argentyny, który w 2022 roku został mistrzem świata, z powodzeniem występuje w barwach Benfiki Lizbona od początku kampanii 2020/2021, gdy przeniósł się na Estadio da Luz za 15 milionów euro z Manchesteru City. Jego bilans w ekipie Orłów wygląda następująco – 228 meczów, 14 bramek i 8 asyst. Nicolas Otamendi wcześniej przywdziewał koszulki Valencii, FC Porto, Atletico Mineiro oraz Velez Sarsfield, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Obecna wartość rynkowa weterana wynosi milion euro.