AC Milan zarzucił sieć na napastnika. To znane nazwisko

Nicolas Jackson może kontynuować swoją karierę w Serie A. 24-letni napastnik przyciągnął bowiem uwagę Milanu - informuje dziennik La Gazzetta dello Sport.

La Presse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Nicolas Jackson przymierzany do Milanu

AC Milan zapowiada dużą aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Włoski klub planuje sprowadzić między innymi nowego napastnika, ponieważ Massimiliano Allegri nie jest w pełni zadowolony ze snajperów, którymi obecnie dysponuje. Christopher Nkunku, Santiago Gimenez oraz Niclas Fullkrug nie do końca spełniają pokładane w nich oczekiwania. Mediolańczycy chcą wzmocnić ofensywę zawodnikiem, który zagwarantuje większą skuteczność i regularność w strzelaniu goli.

Jak podaje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku giganta z Półwyspu Apenińskiego jest Nicolas Jackson. 24-letni napastnik aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, lecz latem wróci do Chelsea, ponieważ bawarski klub nie zamierza go wykupywać.

Tym samym mierzący 187 centymetrów Senegalczyk niedługo może być dostępny na rynku transferowym, co może spróbować wykorzystać właśnie AC Milan. Transfer definitywny lub kolejne wypożyczenie wchodzą w grę.

W trwającej kampanii Jackson rozegrał 22 mecze, zdobył 5 bramek oraz zanotował 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia senegalskiego zawodnika na 45 milionów euro. W swoim piłkarskim CV, oprócz Bayernu Monachium i Chelsea, ma również występy w Villarrealu. Pierwsze kroki stawiał natomiast w macierzystej akademii – Casa Sports.