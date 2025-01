Nicola Zalewski wkrótce może opuścić szeregi AS Romy. Jak się okazuje, reprezentant Polski może wzmocnić Inter Mediolan. Giallorossi planują włączyć 22-latka w wymianę za Davide Frattesiego - informuje Pasquale Guarro.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski oraz Claudio Ranieri

AS Roma włączy Nicolę Zalewskiego w wymianę z Interem Mediolan?!

Kariera Nicoli Zalewskiego w AS Romie nie zmierza w odpowiednim kierunku. Polak kompletnie nie przypomina na boiskach Serie A tego samego piłkarza, który błyszczy w koszulce reprezentacji. Stołeczni kibice również mają dość przeciętnych występów 22-latka, którym nawet zdarzyło się wygwizdać zawodnika. Wychowanek Giallorossich wkrótce może zatem opuścić Stadio Olimpico.

Tymczasem nowe i zaskakujące informacje związane z Nicolą Zalewskim przekazuje Pasquale Guarro. Otóż reprezentant Polski może zostać włączony w głośną wymianę wewnątrz Serie A. AS Roma bowiem planuje oddać 22-latka do Interu Mediolan w zamian za sprowadzenie Davide Frattesiego. Transakcja między tymi klubami będzie jednak trudna do zrealizowania.

Inter Mediolan oczekuje za Davide Frattesiego ofert w wysokości 45 milionów euro. Taka kwota jednak przerasta możliwości AS Romy. Inter Mediolan ma dobrze obsadzone wahadła i dotychczas nie rozglądał się za nowymi graczami na tej pozycji. Trudno zatem wyobrazić sobie, żeby mistrzowie Włoch zgodzili się na wymianę.

Nicola Zalewski natomiast w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce AS Romy. Polak nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić dwoma asystami. Jedna z nich miała miejsce w rozgrywkach Ligi Europy.