Nicola Zalewski ostatecznie nie trafi do Galatasaray Stambuł. 22-letni wahadłowy przynajmniej do stycznia zostanie w Romie - ujawnił Gianluca Di Marzio.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

W ostatnich dniach Nicola Zalewski był poważnie łączony z przenosinami do Galatasaray Stambuł. Okienko transferowe w Turcji zamyka się 13 września i gigant znad Bosforu chciał wzmocnić swój skład, ściągając 23-krotnego reprezentanta Polski. Wydawało się, że transakcja jest już sfinalizowana, ale niespodziewanie nastąpił zwrot akcji w tej sprawie.

Jak podaje Gianluca Di Marzio, 22-letni wahadłowy ostatecznie zmienił zdanie i woli zostać w Romie. Co ciekawe, prasa jeszcze kilka godzin temu informowała, iż lewy obrońca lub pomocnik osiągnął porozumienie z Galatasaray Stambuł co do kontraktu indywidualnego. Nicola Zalewski mimo to koniec końców będzie kontynuował swoją karierę w Rzymie.

Wychowanek Romy pozostanie więc w drużynie prowadzonej przez Daniele De Rossiego, gdzie powalczy o wyjściowy skład. Skrzydłowy ma za sobą bardzo udane zgrupowanie, podczas którego był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy zawodnik teraz przełoży świetną formę na występy w klubie.

Nicola Zalewski w obecnym sezonie rozegrał dla ekipy Giallorossich 3 mecze, a na boisku spędził 142 minuty. Jeśli chodzi o całą karierę, to 22-latek w koszulce włoskiego potentata wystąpił w 109 spotkaniach, zdobył 2 bramki i zaliczył 7 asyst. Kontrakt polskiego piłkarza z rzymskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, czyli do końca tej kampanii.