Nico Williams zmienił zdanie przez Real Madryt. Hiszpan wybrał klub!

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Real Madryt wpłynął na decyzję Nico Williamsa, Hiszpan wybrał Barcelonę

Nico Williams to zawodnik, o którego od wielu miesięcy zabiegają topowe kluby w Europie. W ubiegłym roku skrzydłowy był blisko transferu wewnątrz La Ligi. Niewiele brakowało, a zostałby piłkarzem FC Barcelony, która była w stanie zapłacić kwotę odstępnego.

Aktualnie wśród faworytów do pozyskania mistrza Europy wymienia się Bayern Monachium i Arsenal. Większe szanse mieli mieć Kanonierzy, lecz w ostatnim czasie nastąpił duży zwrot akcji. Nico Williams był gotowy zaakceptować ofertę klubu z Premier League, lecz wszystko wskazuje na to, że The Gunners preferują pozyskanie Rodrygo. Brazylijczyk ma wątpliwości ws. przyszłości w Realu Madryt.

Królewscy poważnie rozważają sprzedaż Rodrygo jeśli na stole pojawi się dobra oferta. Williams, widząc to, co się dzieje, postanowił zmienić decyzję ws. wyboru następnego klubu. Jak informuje portal carpetasfcb.com zamiast transferu do Arsenalu ponownie obrał kurs na FC Barcelonę. Gwiazdor woli cierpliwie poczekać na ruch ze strony Katalończyków niż dołączyć do projektu, gdzie priorytety szybko ulegają zmianie. Duma Katalonii jest otwarta na transfer Hiszpana i rozważa podjęcie odpowiednich kroków w nadchodzące lato.

W tym sezonie Nico Williams uzbierał na swoim koncie 11 goli i 7 asyst w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach. Warto dodać, że w kontrakcie piłkarza wpisana jest klauzula odstępnego w wysokości ok. 60 milionów euro.