Nico Williams zdecydował się na wielki transfer! Czeka na telefon

Nico Williams ponownie jest łączony ze zmianą klubu. Fichajes informuje, że Hiszpan jest otwarty na transfer. Preferowaną przez niego drużyną ma być Real Madryt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams czeka na Real Madryt. Ten transfer zaboli Barcelonę

Nico Williams przez długi czas był przymierzany do transferu wewnątrz La Liga. Przez ostatnie dwa lata regularnie można było przeczytać o zainteresowaniu ze strony FC Barcelony. Na przeprowadzkę do Katalonii miał namawiać go m.in. Lamine Yamal. Latem bieżącego roku stało się jasne, że mistrz Europy nie trafi na Camp Nou. Powodów było kilka, ale najważniejszy to problemy finansowe Katalończyków.

W efekcie Williams postawił na Athletic Bilbao, wiążąc się z obecnym klubem nowym kontraktem. Reprezentant Hiszpanii parafował umowę aż do czerwca 2035 roku. Mimo to skrzydłowy wciąż myśli o transferze do innego klubu, który pozwoli mu walczyć o trofea.

Duże zainteresowanie generuje wśród klubów z Premier League, ale jego priorytetem jest pozostanie w La Liga. Jak informuje serwis Fichajes w grę wchodzi Real Madryt. To właśnie z nimi Nico Williams chce podpisać kontrakt. Istnieje scenariusz, który zakłada, że Królewscy zgłoszą się po 23-latka. Jeśli z klubem pożegna się Vinicius, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, to właśnie młodszy z braci Williams miałby go zastąpić.

Williams to wychowanek Athletic Bilbao, w którym zadebiutował w sezonie 2020/2021. Łącznie w barwach klubu rozegrał 183 spotkania, zdobywając w nich 34 gole i 33 asysty.