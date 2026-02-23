Barcelona zainteresowana wielkim talentem. Cały kraj żyje transferem

FC Barcelona według doniesień z Meksyku obserwuje Armando Gonzaleza z Guadalajary. Media twierdzą, że napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań działu sportowego Blaugrany.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Deco

Armando Gonzalez na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona ma rozglądać się za młodym napastnikiem przed kolejnym sezonem. Jak informują meksykańskie media, na liście sporządzonej przez Deco pojawił się Armando Gonzaleza. Informację nagłośniła stacja ESPN, a temat szybko podchwyciły kolejne redakcje.

W Meksyku mówi się nawet o pierwszych, nieformalnych rozmowach. Według lokalnych źródeł miały zostać nawiązane kontakty z ojcem zawodnika, który doradza synowi w kwestii przyszłości. Na ten moment nie ma jednak potwierdzenia oficjalnych negocjacji między klubami.

Armando Gonzalez, znany jako La Hormiga, rozgrywa najlepszy sezon w karierze. 22-letni napastnik Guadalajara zdobył 17 bramek i zanotował jedną asystę w 24 spotkaniach. Jego forma przyciągnęła uwagę klubów z Europy. W mediach pojawiały się wzmianki o zainteresowaniu ze strony Feyenoordu, Celtiku oraz West Ham.

Najbardziej konkretna oferta miała nadejść z Rosji. CSKA według doniesień było gotowe zapłacić około 20 milionów dolarów. Guadalajara nie otworzyło jednak drzwi do transferu, a sam piłkarz nie naciskał na odejście.

W kontekście Barcelony temat wpisuje się w potrzebę stopniowej zmiany pokoleniowej w ataku. Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż budzi pytania, a klub nie ma środków na zakup gwiazdy z najwyższej półki. W Meksyku podkreśla się także, że zawodnika reprezentuje Roc Nation Sports, agencja mająca dobre relacje z Barceloną.

