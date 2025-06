Nico Williams prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium ws. warunków kontraktu. Hiszpan dał sygnał, że chce przenieść się do Bawarii. Jak przekazał serwis Sky Sport Deutschland kwota transferu ma sięgnąć 60 milionów euro.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium

Nico Williams po wielu miesiącach dywagacji na temat przyszłości podjął ostateczną decyzję. Reprezentant Hiszpanii jest gotowy, aby wraz ze startem nowego sezonu otworzyć nowy rozdział w karierze. Skrzydłowy latem ma zmienić otoczenie i opuścić Athletic Bilbao.

Do tej pory z medialnych doniesień można było dowiedzieć się, że największe szanse na transfer mistrza Europy ma FC Barcelona lub Arsenal. Okazuje się jednak, że Nico Williams dał pierwszeństwo innej drużynie. Najnowsze informacje serwisu Sky Sport Deutschland sugerują, że gwiazdor prowadzi rozmowy kontraktowe z aktualnym mistrzem Niemiec – Bayernem Monachium.

Florian Plettenberg dodał, że zawodnik jest pozytywnie nastawiony na przeprowadzkę do Monachium. Co więcej, przedstawiciele piłkarza spotkali się już z dyrektorami Bawarczyków. Kwota transferu ma wynieść 60-65 milionów euro, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi suma odstępnego zapisana w umowie reprezentanta Hiszpanii. Nico Williams na Allianz Arenie miałby zarabiać ok. 20 mln euro rocznie.

W Bayernie wierzą, że Williams stworzy duet marzeń z inną gwiazdą. Założenie jest takie, aby po przeciwnej stronie występował Michael Olise. W ten sposób boczne sektory zostaną zabezpieczone przez utalentowanych zawodników na wiele lat.

Nico Williams w minionym sezonie zdobył 11 goli i zaliczył 7 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.