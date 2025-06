Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams i Lamine Yamal

Barcelona ma więcej niż 50% szans na transfer Nico Williamsa

FC Barcelona rozpoczęła letnie okno transferowe od sprowadzenia Joana Garcii. Hiszpan ma zastąpić w pierwszym składzie Marca-Andre ter Stegena. Pozyskanie bramkarza to jednak nie koniec wzmocnień Dumy Katalonii. Joan Laporta potwierdził, że klub wrócił do zasady 1:1 i niebawem ogłosi kolejny transfer. Można się domyślać, że chodzi o Nico Williamsa, o którego Blaugrana zabiega od dawna.

Co więcej, Williams jest zdeterminowany, aby dołączyć do Barcelony. Udowodnił to poprzez odrzucenie oferty Bayernu Monachium. Temat zmiany klubu przez mistrza Europy jest gorącym wątkiem w mediach sportowych. Nowe informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl. Ceniony dziennikarz uważa, że jest więcej niż 50 procent szans na przeprowadzkę Williamsa z Bilbao do Barcelony.

– Jest realna szansa na ten transfer. Piłkarz chce iść do Barcelony. Wysłał jasny komunikat. Nie prowadzi rozmów z żadnym innym klubem. Rok temu nie było to takie jasne. Kontrakt nie jest problemem. Barcelona będzie badać, co jest możliwe, jak rozłożyć płatności. Jest więcej niż 50 procent szans na ten transfer – zdradził Fabrizio Romano na kanale Meczyki.pl.

Warto dodać, że jeszcze kilka tygodni temu wszystko wskazywało, że Barcelona zrezygnowała z transferu 22-latka. Do niedawna głównym celem Katalończyków był Luis Diaz z Liverpoolu. Z kolei alternatywą dla Kolumbijczyka był wychowanek Man United – Marcus Rashford.