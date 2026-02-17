Nico Williams otrzymał nową ofertę. Jednak będzie wielki transfer?

10:39, 17. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Fichajes.net

Nico Williams był łączony z transferem do FC Barcelony, ale ostatecznie został w Bilbao. Teraz o sprowadzenie gwiazdora poprosił Luis Enrique - poinformował portal Fichajes.

Nico Williams
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Luis Enrique poprosił o transfer Nico Williamsa

Według hiszpańskich mediów trener Luis Enrique miał zwrócić się do władz Paris Saint-Germain z prośbą o sprowadzenie Nico Williamsa już w letnim oknie transferowym. Szkoleniowiec chce zabezpieczyć ofensywę na wypadek możliwych odejść kluczowych skrzydłowych.

W Paryżu liczą się z tym, że latem mogą pojawić się oferty z Premier League za część podstawowych zawodników ataku. Dlatego klub analizuje różne scenariusze, a Williams ma być jednym z priorytetów. Hiszpan pasuje do koncepcji dynamicznej gry opartej na szybkich skrzydłach.

Kluczową kwestią pozostaje klauzula wykupu. Baskijski klub ma jasno określone warunki i oczekuje około 100 milionów euro za swoją gwiazdę. Dla PSG to ogromny wydatek, ale w kontekście ewentualnej przebudowy ofensywy może zostać uznany za konieczny.

Atutem paryżan jest wcześniejsza współpraca Williamsa z Luisem Enrique w reprezentacji Hiszpanii. To może ułatwić rozmowy i ewentualną adaptację w nowym otoczeniu. Zainteresowanie skrzydłowym jest jednak duże, a konkurencja ze strony angielskich klubów może znacząco podbić stawkę.

Najbliższe miesiące pokażą, czy PSG zdecyduje się na ofensywę transferową. Nazwisko Nico Williamsa ponownie może być jednym z najgłośniejszych tematów letniego okna.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź