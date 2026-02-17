Nico Williams otrzymał nową ofertę. Jednak będzie wielki transfer?

Nico Williams był łączony z transferem do FC Barcelony, ale ostatecznie został w Bilbao. Teraz o sprowadzenie gwiazdora poprosił Luis Enrique - poinformował portal Fichajes.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Luis Enrique poprosił o transfer Nico Williamsa

Według hiszpańskich mediów trener Luis Enrique miał zwrócić się do władz Paris Saint-Germain z prośbą o sprowadzenie Nico Williamsa już w letnim oknie transferowym. Szkoleniowiec chce zabezpieczyć ofensywę na wypadek możliwych odejść kluczowych skrzydłowych.

W Paryżu liczą się z tym, że latem mogą pojawić się oferty z Premier League za część podstawowych zawodników ataku. Dlatego klub analizuje różne scenariusze, a Williams ma być jednym z priorytetów. Hiszpan pasuje do koncepcji dynamicznej gry opartej na szybkich skrzydłach.

Kluczową kwestią pozostaje klauzula wykupu. Baskijski klub ma jasno określone warunki i oczekuje około 100 milionów euro za swoją gwiazdę. Dla PSG to ogromny wydatek, ale w kontekście ewentualnej przebudowy ofensywy może zostać uznany za konieczny.

Atutem paryżan jest wcześniejsza współpraca Williamsa z Luisem Enrique w reprezentacji Hiszpanii. To może ułatwić rozmowy i ewentualną adaptację w nowym otoczeniu. Zainteresowanie skrzydłowym jest jednak duże, a konkurencja ze strony angielskich klubów może znacząco podbić stawkę.

Najbliższe miesiące pokażą, czy PSG zdecyduje się na ofensywę transferową. Nazwisko Nico Williamsa ponownie może być jednym z najgłośniejszych tematów letniego okna.