Nico Williams dostał wielką ofertę. Rozmowy się rozpoczęły

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams otrzymał ofertę. Rozmowy się rozpoczęły

Nico Williams nieustannie wzbudza ogromne emocje na rynku transferowym. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii w trakcie ostatnich miesięcy trafił na listę życzeń kilku czołowych klubów Europy. Nie jest to oczywiście nic dziwnego, biorąc pod uwagę umiejętności gwiazdora. Dysponuje on kapitalnym dryblingiem i potrafi robić różnicę na boisku, co szczególnie przyciąga uwagę gigantów.

Wydawało się, że wielki transfer 22-latka to kwestia tygodni. Natomiast najnowsze informacje sugerują, że gwiazdor może zostać w Athletiku Bilbao. Otóż według doniesień Williams dostał lukratywną ofertę od swojego obecnego klubu i już rozpoczął rozmowy kontraktowe.

Athletic Bilbao jest gotowy zaoferować swojemu gwiazdorowi roczną pensję w wysokości ponad 10 milionów euro. To jasny sygnał dla zawodnika, że klub chce go zatrzymać i zarazem uczynić prawdziwym liderem ofensywy. Przy okazji w umowie miałaby się znaleźć wyższa niż do tej pory klauzula wykupu. Obecnie wynosi ona około 58 milionów euro.

Rozpoczęcie rozmów ws. przedłużenia kontraktu to na pewno duży cios dla klubów takich jak m.in.: FC Barcelona, Arsenal, Chelsea i Bayern. Wszystkie te marki w przeszłości wykazywały zainteresowanie transferem Nico Williamsa. Ponadto o transfer gwiazdy Bilbao prosił nawet sam Lamine Yamal, czyli prywatnie przyjaciel 22-latka z reprezentacji.