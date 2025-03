Nico Williams odmówił Barcelonie! Wytłumaczył swoją decyzję

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Athletic to dom Nico Williamsa, dlatego odrzucił Barcelonę

FC Barcelona przed rokiem była uwikłana w sagę transferową z udziałem Nico Williamsa. Katalończycy desperacko próbowali namówić reprezentanta Hiszpanii do transferu. Cała operacja trwała kilka miesięcy, lecz ostatecznie skrzydłowy podjął decyzję o kontynuowaniu kariery w obecnym klubie, czyli Athletic Bilbao.

Co jakiś czas spekulacje transferowe dot. 22-latka wracają, a media ponownie łączą go z przeprowadzką do Barcelony. Jednak młoda gwiazda hiszpańskiego futbolu nie wydaje się zainteresowana zmianą klubu. Tak przynajmniej wynika z jego wypowiedzi, której udzielił na łamach France Football.

– Athletic Bilbao to moja rodzina. Więź, która nas łączy jest niesamowita. Nie uważam, żebym znalazł taką atmosferę w innym miejscu. W tamtym momencie podjąłem decyzję, która wydawała mi się słuszna i jestem z niej bardzo zadowolony – powiedział Nico Williams, cytowany przez Fabrizio Romano.

Williams w porównaniu do poprzedniego sezonu notuje znacznie gorszą kampanię. W bieżących rozgrywkach ma zaledwie 6 goli i 7 asyst w 33 meczach. Mimo to wciąż jest jednym z najważniejszych zawodników w zespole z Kraju Basków i reprezentacji Hiszpanii.

Przed startem sezonu wraz z La Furia Roja wziął udział w Mistrzostwach Europy, które zakończyły się triumfem Hiszpanów. Williams podczas europejskiego czempionatu rozegrał 6 spotkań, strzelając dwie bramki. Jedną z nich zdobył w finałowym starciu z reprezentacją Anglii.