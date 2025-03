Man United chce gwiazdę ligowego rywala. Trwają rozmowy ws. transferu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jean-Philippe Mateta tematem rozmów na linii Man United – Crystal Palace

Manchester United obecnego sezonu z pewnością nie zaliczy do udanych. Poprawy wyników nie przyniosła nawet zmiana menadżera, po której obowiązki trenera przejął Ruben Amorim. Portugalczyk wprowadził do zespołu nowy system gry, lecz póki co piłkarze mają problemy, aby zaadaptować się do nowego stylu.

Wiadomo już, że latem na Old Trafford nastąpi druga część zmian w kadrze pierwszego zespołu. Do klubu ma trafić m.in. nowy napastnik, a media prześcigają się w domysłach, kto nim będzie. Do tej pory głównie największymi faworytami byli Victor Gyokeres i Victor Osimhen.

Nowego kandydata w kontekście dołączenia do manchesteru United przedstawił dziennik L’Equipe. Ich zdaniem Czerwone Diabły rozpoczęły rozmowy z Crystal Palace, które mają doprowadzić do tego, że Jean-Philippe Mateta zostanie ich piłkarzem.

Francuz notuje właśnie drugi sezon z rzędu z dwucyfrową liczbą bramek. W poprzednich rozgrywkach w 35 meczach zdobył 16 goli, a w bieżącej kampanii ma na swoim koncie 12 bramek po 27 spotkaniach. W koszulce “Orłów” występuje od stycznia 2021 roku, gdy przeniósł się do Premier League z FSV Mainz.

Jeśli doniesienia o transferze Matety do Manchesteru United okażą się prawdą, to 27-latek o miejsce w składzie będzie rywalizował z dwójką innych napastników. Aktualnie ciężar zdobywania bramek w ekipie z Old Trafford spoczywa na barkach Joshuy Zirkzee i Rasmusa Hojlunda. Obaj snajperzy jednak nie imponują skutecznością, ponieważ łącznie strzelili mniej goli niż sam Mateta.