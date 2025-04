Nico Williams może podjąć sensacyjną decyzję. Ten gigant na niego liczy

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams może wszystkich zaskoczyć. Podejmie sensacyjną decyzję?

Nico Williams to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Skrzydłowy Athletiku Bilbao już w ubiegłym roku był blisko przenosin do FC Barcelony. Jednak wówczas na przeszkodzie stanęły problemy finansowe Dumy Katalonii.

Teraz znacznie więcej klubów interesuje się pozyskaniem reprezentanta Hiszpanii. Natomiast okazuje się, że niekoniecznie musi to doprowadzić do transferu. Według niedawnych doniesień serwisu AS Nico Williams rozważa pozostanie w Athletiku Bilbao.

Te doniesienia potwierdził portal GiveMeSport, który informuje, że najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Nico Williamsa jest Arsenal. Kanonierzy umieścili Hiszpana na szczycie swojej listy życzeń i są gotowi spełnić warunki klauzuli wykupu zawodnika. Przypomnijmy, że wynosi ona około 58 milionów euro, co raczej nie powinno stanowić zbyt dużego kłopotu władzom z Emirates Stadium.

Na decyzję o pozostaniu Williams w Bilbao może znacząco wpłynąć potencjalna kwalifikacja klubu do Ligi Mistrzów. Athletic jest na znakomitej drodze, aby znaleźć się w pierwszej piątce na koniec sezonu. Wydaje się, że tylko niebywała obniżka formy mogłaby zepchnąć Basków na niższe pozycje.