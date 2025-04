Nico Williams nie wyklucza pozostania w Athletiku Bilbao na kolejny sezon, gdyby baskijskiemu klubowi udało się zakwalifikować się do Ligi Mistrzów - donosi hiszpański dziennik AS. W takim przypadku europejscy giganci obeszliby się smakiem.

Źródło: AS

Źródło: AS

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams może zostać w Athletiku Bilbao

Nico Williams od kilkunastu miesięcy jest jednym najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym, ale nadal nie opuścił Athletiku Bilbao, któremu wiele zawdzięcza. 22-letni skrzydłowy już ostatniego lata był poważnie łączony z przeprowadzką do Barcelony, lecz ostatecznie nie parafował kontraktu z Dumą Katalonii. Teraz do walki o jego podpis dołączyli niemal wszyscy giganci Premier League, z Arsenalem na czele. Niewykluczone jednak, że 24-krotny reprezentant Hiszpanii ponownie podejmie zaskakującą decyzję.

Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański dziennik “AS” wynika bowiem, iż Nico Williams może pozostać w Athletiku Bilbao na jeszcze jeden sezon, jeśli ekipie z Kraju Basków uda się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. To bardzo prawdopodobny scenariusz, ponieważ drużyna Los Leones zajmuje 4. miejsce w tabeli La Ligi. Ponadto podopieczni Ernesto Valverde zameldowali się w półfinale Ligi Europy, a ewentualna wygrana w tych rozgrywkach premiuje automatycznym awansem do fazy ligowej Champions League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Klauzula odstępnego w umowie Nico Williamsa z Athletikiem Bilbao wynosi około 60 milionów euro, zaś fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość młodego Hiszpana na 70 milionów euro. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Dotychczasowy bilans zdolnego piłkarza na San Mames wygląda następująco – 164 mecze, 31 goli i 30 asyst. Mistrz Europy trafił do akademii baskijskiego klubu w 2013 roku.