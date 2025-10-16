Nico Williams ma wielką ofertę. Zasili absolutnego giganta?

Nico Williams znalazł się na liście życzeń Liverpoolu. Jak informuje portal Fichajes, angielski gigant jest gotowy powalczyć o transfer gwazdora.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Liverpool szykuje ogromną ofertę za Nico Williamsa

Nico Williams stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Według portalu Fichajes Liverpool już przygotowuje ofertę, by sprowadzić skrzydłowego Athleticu Bilbao. Angielski klub widzi w nim kluczowy element przebudowy swojego ataku, który w przyszłości ma tworzyć tercet z Florianem Wirtzem i Alexandrem Isakiem.

Liverpool od dawna obserwuje Williamsa. Klub chce dopiąć transfer jeszcze przed mundialem w 2026 roku, zanim cena piłkarza wzrośnie. Bilbao zawarło w jego kontrakcie klauzulę wykupu na poziomie 90 milionów euro, ale The Reds nie planują zapłacić pełnej kwoty. Ich pomysł to oferta w wysokości 75 milionów plus premie.

Początek sezonu w wykonaniu Williamsa był jednak nierówny. Hiszpan zmagał się z problemami mięśniowymi, przez co opuścił kilka spotkań. W Athleticu trwa dyskusja, czy lepiej zatrzymać wychowanka i zbudować wokół niego zespół, czy sprzedać go teraz, gdy jego wartość rynkowa może osiągnąć maksimum

Dla Liverpoolu to transfer strategiczny. Arne Slot widzi w Williamsie brakujące ogniwo w ofensywie. Szybki skrzydłowy mógłby wnieść do gry zespołu więcej tempa i bezpośredniości, co idealnie pasuje do stylu Premier League. Operacja nie będzie jednak łatwa, bo Athletic nie zamierza oddać swojej gwiazdy bez walki, a konkurencja z innych topowych lig już czai się za rogiem.