Liverpool gotowy zapłacić 100 mln euro za gwiazdę La Ligi

Nico Williams celem transferowym Liverpoolu

Liverpool może w najbliższym czasie stanąć przed koniecznością wzmocnienia formacji ofensywnej. Wszystko zależy od przyszłości Mohameda Salaha oraz Federico Chiesy, którzy mogą opuścić Anfield Road tej zimy lub najbliższego lata. Mistrzowie Premier League rozglądają się więc za młodym zawodnikiem, który już teraz prezentuje wysoki poziom sportowy i jednocześnie zagwarantuje jakość na wiele kolejnych lat.

W ten profil idealnie wpisuje się Nico Williams. Jak informuje portal „FootballTransfers.com”, 23-letni skrzydłowy znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń Liverpoolu. Gwiazdor Athletiku Bilbao niedawno przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2035 roku, więc taka transakcja wiązałaby się z dużym wysiłkiem finansowym.

Mianowicie, po parafowaniu nowej umowy przez perspektywicznego atakującego jego klauzula odstępnego wzrosła do 100 milionów euro. Wyłożenie takiej kwoty nie powinno jednak stanowić problemu dla Anglików. Warto dodać, że Williams jest również łączony z Realem Madryt, który może szukać następcy Viniciusa Juniora.

Mierzący 181 centymetrów skrzydłowy premierowe piłkarskie kroki stawiał w akademii Osasuny Pampeluna, a w 2013 roku trafił do szkółki Athletiku Bilbao. Do pierwszego zespołu awansował w połowie 2021 roku. Od tamtej pory w koszulce ekipy Lwów rozegrał 184 mecze, zdobył 34 bramki i zanotował 33 asysty. Nico Williams może również pochwalić się triumfem na Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii.