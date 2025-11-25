Nico Williams chce zmienić klub! Hiszpan wybrał kierunek transferu

Nico Williams już żałuje pozostania w Bilbao i myśli o transferze. Jak poinformował serwis El Nacional, Hiszpan zaoferował się klubom z Premier League.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

Nico Williams zaoferował się klubom Premier League. Tam chce grać

Nico Williams coraz wyraźniej myśli o odejściu. Według doniesień z Hiszpanii napastnik nie jest zadowolony z tego, jak wygląda obecny sezon. Liczył, że Athletic zrobi krok naprzód i powalczy o Ligę Mistrzów, a tymczasem drużyna ugrzęzła w przeciętności. Skrzydłowy czuje, że jego rozwój stanął w miejscu i właśnie dlatego postanowił coś zmienić.

W jego otoczeniu panuje przekonanie, że decyzja o pozostaniu była błędem. Hiszpan chce grać o coś więcej i czuje, że stać go na wejście na wyższy poziom. Dlatego zaczął sondować możliwość przenosin do Anglii. Jak podaje El Nacional, piłkarz dosłownie zaoferował się kilku klubom Premier League, bo uważa, że styl gry tamtejszych zespołów idealnie do niego pasuje.

Jego klauzula wynosi 90 milionów euro, co dla czołówki Premier League nie jest zaporową kwotą. Angielskie media podkreślają, że taki transfer mieści się w możliwościach wielu klubów i że Nico Williams od dawna znajduje się w notesach skautów. Teraz sprawa może przyspieszyć.

W Bilbao nastroje są ponure. Williams jest jednym z najważniejszych piłkarzy w klubie, a jego odejście byłoby potężnym ciosem. Sam zawodnik sprawę widzi jednak jasno. Chce grać w ambitnym projekcie, walczyć o tytuły i wrócić na ścieżkę rozwoju.