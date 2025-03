Nico Williams nie trafi do tego klubu. Gigant chce kogoś innego

Nico Williams nie trafi do Bayernu Monachium. Hiszpańska perełka przegrała rywalizację z Florianem Wirtzem, który jest priorytetem dla władz Die Roten, o czym poinformował Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams nie zostanie graczem Bayernu Monachium

Nico Williams to bez dwóch zdań jeden z największych talentów obecnie w Europie. 22-letni skrzydłowy z Hiszpanii czaruje na boiskach hiszpańskiej La Liga i wzbudza zainteresowanie innych, jeszcze lepszych ekip na Starym Kontynencie. Nie jest bowiem tajemnicą, że już zimą, a nawet latem poprzedniego roku po kapitalnym sezonie i wyśmienitym Euro 2024 piłkarza chciała pozyskać FC Barcelona.

Wówczas jednak Athletic Bilbao zdołał zatrzymać Williamsa w klubie, co jednak może się nie udać w tym roku. Od jakiegoś czasu do rozmów o transfer Hiszpana włączył się Arsenal oraz Bayern Monachium. W przypadku tych drugich już wiemy, że odpuszczają oni temat pozyskania młodej perełki. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports DE”, Bayern woli skupić się na transferze Floriana Wirtza, a nie Nico Williamsa, tym samym nie zostanie on nowym graczem Die Roten.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał dla zespołu Athletic Bilbao 37 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował siedem asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii na 70 milionów euro, a jego umowa z klubem, którego jest wychowankiem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

