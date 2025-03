Bayern zdecydował ws. przyszłości Thomasa Muellera. To koniec

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thomas Mueller

Thomas Mueller po sezonie odejdzie z Bayernu Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie znów radzi sobie bardzo dobrze. Po przeciętnej, a nawet słabej poprzedniej kampanii zespół Die Roten wrócił na właściwe tory i znów pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec, ale również ma szansę na grę w finale Ligi Mistrzów. W ramach ćwierćfinałów piłkarze z Bawarii zmierzą się z Interem Mediolan.

Okazuje się jednak, że ten sezon i ewentualne trofea będą ostatnimi dla wielkiej legendy Bayernu Monachium w barwach tego klubu. Według informacji przekazanych przez Christiana Falka z dziennika “Bild”, Thomas Mueller po sezonie odejdzie z drużyny. Wszystko przez fakt, że władze Bayernu zdecydowały, że Niemiec nie otrzyma propozycji przedłużenia kontraktu, który wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

35-letni Thomas Mueller to absolutna legenda Die Roten. Napastnik lub też ofensywny pomocnik przez całą swoją karierę związany jest z klubem. Tylko w obecnym sezonie wielokrotny reprezentant Niemiec rozegrał dla monachijczyków 34 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował pięć asyst. W sumie na koncie ma 741 występów dla Bayernu i prawie 250 goli w jego barwach. Z klubem z Bawarii wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania.

