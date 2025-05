Real może odkupić zdolnego pomocnika. To życzenie Xabiego Alonso

Real Madryt może odkupić Nico Paza za 8 milionów euro. Xabi Alonso jest wielkim fanem talentu pomocnika Como 1907 i naciska na pozyskanie Argentyńczyka. Do transferu może dojść już najbliższego lata - informuje hiszpańskie radio MARCA.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nico Paz wróci do Realu Madryt? Xabi Alonso naciska

W ostatnim letnim okienku transferowym Nico Paz przeszedł z Realu Madryt do Como 1907. Kwota tej transakcji wyniosła 6 milionów euro, a ofensywny pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Hiszpański klub nadal jednak może decydować o przyszłości 20-letniego Argentyńczyka, ponieważ posiada opcję odkupu piłkarza za 8 milionów euro. Wiele wskazuje na to, iż 15-krotny zdobywca Ligi Mistrzów ostatecznie aktywuje ten zapis.

Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpańskie radio „MARCA” wynika bowiem, że Xabi Alonso chce mieć Nico Paza w swoim zespole w nadchodzącej kampanii. Tak więc powrót dwukrotnego reprezentanta Argentyny na Santiago Bernabeu jest bardzo prawdopodobny i to już w najbliższym okienku transferowym. Nowy trener drużyny Królewskich poprosił klubowych włodarzy o zbudowanie szerokiej kadry, która pozwoli walczyć o trofea na kilku frontach.

Nico Paz błyskawicznie zaaklimatyzował się lidze włoskiej, na boiskach której rozegrał łącznie 34 spotkania, zdobył 6 bramek i zaliczył 9 asyst. Dwudziestolatek z miejsca stał się czołową postacią Como 1907, które zajmuje 10. miejsce w tabeli Serie A. Warto dodać, iż szkoleniowcem ekipy z Lombardii jest Cesc Fabregas. Hiszpański szkoleniowiec w samych superlatywach wypowiadał się na temat współpracy z argentyńskim playmakerem.