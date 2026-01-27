Nico Paz w Realu Madryt?! Były gwiazdor ostrzega

Nico Paz coraz częściej jest łączony z Realem Madryt. O potencjalnym transferze Argentyńczyka wypowiedział się Angel Di Maria. W rozmowie z dziennikiem AS wskazał, czego się obawia.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Di Maria ocenił możliwy transfer Paza do Realu Madryt

Real Madryt jest nastawiony, aby latem sprowadzić do klubu jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. Medialne doniesienia sugerują, że po kilku latach przerwy na Bernabeu wróci Nico Paz. Warto dodać, że w umowie Argentyńczyka z Como zapisana została klauzula odkupu. W ten sposób Królewscy mogą go pozyskać za ok. 10 milionów euro.

O wschodzącą gwiazdę argentyńskiego futbolu zabiega wiele drużyn. Natomiast to Real Madryt jest największym faworytem. O możliwym transferze Nico Paza wypowiedział się Angel Di Maria w rozmowie z dziennikiem AS. Jego zdaniem 21-latek to zawodnik z potencjałem na grę w Los Blancos. Natomiast wskazał pewne zagrożenie, wynikające z przenosin do Hiszpanii. Jeśli miałby dołączyć do Realu po to, aby siedzieć na ławce, to lepiej dla niego jak pozostanie w Como.

– Czy Nico Paz to piłkarz na poziomie Realu Madryt? Tak, zdecydowanie. Problem polega na tym, że Real Madryt ma mnóstwo świetnych piłkarzy i ściąganie go tylko po to, żeby siedział na ławce, nie miałoby sensu – powiedział Angel Di Maria w rozmowie z dziennikiem AS.

– Pobyt w Como bardzo mu służy. Jest pewny siebie, gra jeszcze lepiej niż w zeszłym sezonie i bardzo się z tego cieszę. Dostanie swoją szansę w dużym klubie – dodał były piłkarz Realu Madryt.

W tym sezonie Nico Paz ma na swoim koncie 8 goli i 6 asyst w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach.