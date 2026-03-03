Nico Paz ma wątpliwości, Real nie dał mu gwarancji. Inny gigant liczy na transfer

Nico Paz ma wątpliwości przed potencjalnym transferem do Realu Madryt. Jak donosi Tuttosport, Królewscy nie zagwarantowali mu ważnej roli w pierwszym składzie. Ten fakt chce wykorzystać Inter Mediolan, który obiecał mu regularne minuty.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Inter Mediolan włączył się do walki o Nico Paza. Real Madryt został w tyle

Nico Paz na przestrzeni ostatnich dwóch lat stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych zawodników na rynku transferowym. Argentyńczyk jest liderem Como, które od poprzedniego sezonu zachwyca kibiców w Serie A. Urodzony w Hiszpanii reprezentant Argentyny zdobył 16 bramek i zanotował 15 asyst w 64 meczach w barwach klubu z Półwyspu Apenińskiego.

Nic dziwnego, że o powrocie piłkarza zaczął myśleć Real Madryt. Co więcej, część mediów była do niedawna przekonana, że Nico Paz będzie pierwszym letnim transferem Królewskich w nadchodzącym sezonie. Z doniesień Tuttosport wynika, że nastąpiły komplikacje.

Ich zdaniem Nico Paz ma duże wątpliwości, jeśli chodzi o powrót do Madrytu. Real nie zagwarantował mu ważnej roli w pierwszym składzie. Niepewność piłkarza chce wykorzystać Inter Mediolan, który również jest zainteresowany 21-latkiem. Nerazzurri są gotowi obiecać mu regularne minuty i status ważnego zawodnika pierwszego zespołu.

W przypadku Interu przeszkodzą może okazać się kwota odstępnego. Wartość zawodnika sięga już prawie 70 milionów euro. Co ciekawe, podobną kwotę miał w przeszłości oferować Tottenham, a mimo wszystko została ona odrzucona przez Como. Należy dodać, że jeśli miałby wrócić do Realu Madryt, to włoski klub zarobi znacznie mniej, ponieważ ok. 10 mln euro ze względu na klauzulę odkupu.