Real Madryt ma możliwość wykupienia Nico Paza z Como. Argentyńczyk jednak wcale nie musi wrócić do hiszpańskiego klubu. Inter Mediolan przygląda się bacznie swojemu ligowemu rywalowi - donosi Ekrem Konur.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Inter Mediolan obserwuje Nico Paza

Real Madryt latem 2024 roku zakończył współpracę z Nico Pazem. Argentyński talent został wówczas zawodnikiem Como i był to dla niego fantastyczny ruch. Pomocnik znakomicie odnalazł się na włoskich boiskach i dziś jest jednym z najlepszych graczy w całej Serie A. Królewscy mają w umowie zapewnioną możliwość 21-latka po promocyjnej cenie, ale wciąż wstrzymują się z decyzją.

Nico Paz, z uwagi na swoją doskonałą dyspozycję, wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. O argentyńskiego gwiazdora zabijają się tuzy europejskiego futbolu. Jak się okazuje, do walki o transfer włącza się kolejny wielki klub. Ekrem Konur poinformował, że zawodnik Como znalazł się właśnie w kręgu zainteresowań Interu Mediolan.

Turecki dziennikarz podaje, że Nerazzurri widzą w Nico Pazie ogromne wzmocnienie. Argentyńczyk był obserwowany przez długi czas i oczekuje się, że idealnie wkomponowałby się do układanki Cristiana Chivu. Utalentowany pomocnik może przebierać zatem w ofertach. Czas pokaże, w którym zespole będziemy oglądali 21-latka w przyszłym sezonie.

Nico Paz w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce Como. Statystyki argentyńskiego zawodnika są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także zaliczył sześć asyst.