Nico Paz czeka na transfer do Realu Madryt! Xabi Alonso przemówił

Real Madryt w środę wieczorem zmierzy się na Santiago Bernabeu z Juventusem w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Warto zauważyć, że Stara Dama osiąga wyniki poniżej oczekiwań. Aktualnie notują serię sześciu meczów z rzędu bez zwycięstwa. W ubiegły weekend przegrali z rewelacją Serie A – Como. Pierwsze skrzypce w drużynie rywali odgrywał Nico Paz, czyli wychowanek Królewskich.

Nie jest tajemnicą, że Real myśli o powrocie Argentyńczyka. Transfer ułatwia klauzula odkupu w wysokości 9 milionów euro. Wspomniany zapis obowiązuje jednak tylko do 30 czerwca przyszłego roku. Los Blancos muszą więc podjąć decyzję stosunkowo szybko. Zainteresowanie piłkarzem stale rośnie, a wśród potencjalnych klubów wymienia się m.in. Tottenham i Inter Mediolan.

Przy okazji meczu Real – Juventus na konferencji prasowej o Nico Paza zapytany został Xabi Alonso. Hiszpański taktyk zdradził, że 21-latek zrobił dobry krok, wybierając rok temu transfer do Como. Dodatkowo pochwalił go za występ przeciwko Starej Damie.

– Z pewnością Nico zrobił bardzo inteligentny krok, dołączając do Como w zeszłym roku. Oczywiście oglądałem mecz Juventus – Como. Spisał się bardzo dobrze – tak samo jak cała drużyna – mówił Xabi Alonso, cytowany przez Fabrizio Romano.

W trwającym sezonie Nico Paz imponuje skutecznością oraz kreowaniem sytuacji. Na swoim koncie ma 4 gole i 4 asyst w 7 meczach w Serie A.