Niclas Fullkrug bliski zmiany klubu. Nowy kierunek napastnika

Niclas Füllkrug rozczarowuje w barwach West Ham United. Według serwisu "Football Insider", Werder Brema planuje w styczniu pozyskać niemieckiego napastnika.

Werder Brema chce sprowadzić Niclasa Fullkruga

Niclas Fullkrug trafił do West Ham United latem ubiegłego roku z Borussii Dortmund. Londyńczycy zapłacili za 32-letniego napastnika 27 milionów euro, licząc, że doświadczony reprezentant Niemiec wzmocni ich ofensywę. Transfer nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów, a wszystko wskazuje na to, że Fullkrug opuści Premier League już podczas zimowego okna transferowego.

Forma Niemca pozostawia wiele do życzenia, a dodatkowe problemy zdrowotne oraz trudności z adaptacją do tempa angielskiej piłki sprawiły, że zawodnik coraz poważniej rozważa powrót do Bundesligi. Jak informuje „Football Insider”, jego usługami ponownie zainteresowany jest Werder Brema. To klub, w którym Fullkrug zanotował najlepsze sezony w karierze i który doskonale zna jego możliwości.

Werder pilnie potrzebuje wzmocnienia ofensywy i przygotowuje ofertę wypożyczenia napastnika. Liczy, że niezadowolony z sytuacji w Londynie zawodnik będzie otwarty na powrót do Niemiec. Sam napastnik ma świadomość, że zmiana otoczenia może być kluczowa dla odbudowania formy.

Obecnie Werder Brema zajmuje 8. miejsce w Bundeslidze i chce wzmocnić kadrę, by utrzymać się w górnej połowie tabeli. Fullkrug natomiast leczy kontuzję uda, a do pełnej sprawności ma wrócić pod koniec listopada. W trwającym sezonie rozegrał siedem spotkań, jednak nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców.

