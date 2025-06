dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Nick Woltemade przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium dokona kilku zmian w swoim składzie podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wiele wskazuje na to, że z bawarskim zespołem pożegnają się dwaj skrzydłowi – zarówno Leroy Sane, jak i Kingsley Coman – co zmusi włodarzy mistrza Niemiec do ruszenia na rynek transferowy w celu poważnego wzmocnienia formacji ofensywnej. Niewykluczone, iż klub z siedzibą na Allianz Arenie osłabi swojego ligowego rywala, sprowadzając do siebie gwiazdę Bundesligi.

Jak podaje niemiecki dziennik „BILD”, na liście życzeń Bayernu Monachium znajduje się między innymi napastnik Stuttgartu – Nick Woltemade. 23-letni zawodnik imponował formą w ostatnich miesiącach, co jak widać, nie umknęło uwadze skautów europejskich gigantów. Młodemu snajperowi przyglądają się także Atletico Madryt, Arsenal oraz SSC Napoli. W ekipie prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego skuteczny atakujący byłby partnerem lub zmiennikiem dla Harry’ego Kane’a.

Nick Woltemade z powodzeniem występuje w barwach VfB Stuttgart od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na MHP Arenę na zasadzie wolnego transferu po wcześniejszym rozstaniu z Werderem Brema, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Reprezentant Niemiec ma za sobą udaną kampanię – rozegrał 33 spotkania, zdobył 17 bramek i zaliczył 3 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową środkowego napastnika na około 17 milionów euro.