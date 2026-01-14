N’Golo Kante chce wrócić do Europy. Francuz dostał ofertę

N'Golo Kante może już wkrótce znów zagrać na europejskich boiskach. Jak informuje Fabrizio Romano, porozumienie pomiędzy 34-letnim pomocnikiem a Fenerbahce jest bardzo bliskie.

Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Fenerbahce negocjuje z N’Golo Kante

N’Golo Kante opuścił Chelsea latem 2023 roku, decydując się na atrakcyjną ofertę Al-Ittihad. 34-letni pomocnik bardzo dobrze odnalazł się w Arabii Saudyjskiej i odgrywa tam istotną rolę w zespole. Łącznie na Bliskim Wschodzie rozegrał już 101 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował 10 asyst. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku.

W ostatnich dniach pojawiły się jednak informacje o zainteresowaniu mistrzem świata ze strony Fenerbahce. Turecki gigant rozpoczął rozmowy z byłym piłkarzem The Blues, wykorzystując fakt, że Kante wstrzymał negocjacje dotyczące przedłużenia umowy z Al-Ittihad. Francuski pomocnik nie był bowiem w pełni usatysfakcjonowany ofertą nowego kontraktu zaproponowaną przez klub z Saudi Pro League.

W związku z zaistniałą sytuacją saudyjski klub wydaje się otwarty na sprzedaż zawodnika jeszcze w zimowym oknie transferowym, jeśli wpłynie odpowiednia oferta. Zainteresowanie Fenerbahce jasno pokazuje ambicje Żółte Kanarki walczą o mistrzostwo Turcji i aktywnie poszukują doświadczonych piłkarzy, którzy mogą wnieść do zespołu jakość i stabilność w środku pola.

Kante w trakcie swojej bogatej kariery reprezentował barwy m.in. SM Caen, Leicester City oraz Chelsea, z którą sięgał po mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. Jego ewentualny powrót do europejskiego futbolu byłby jednym z ciekawszych transferów nadchodzących tygodni. Z kolei z saudyjskim gigantem zdobył mistrzostwo kraju w sezonie 2024/2025.