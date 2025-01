Neymar powiedział “tak”. Wielki transfer nieunikniony

Neymar doszedł do porozumienia z Santosem i niebawem wróci do Brazylii. Jak przekonuje Fabrizio Romano, transfer gwiazdor jest już nieunikniony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar wróci do Santosu. Jest porozumienie

Neymar jest o krok od odejścia z Al-Hilal, dla którego rozegrał zaledwie kilka meczów. Brazylijczyk stracił kilkanaście miesięcy z powodu kontuzji, a gdy powoli zaczął wracać do zdrowia, to dostał stanowczy sygnał ze strony trenera. Jorge Jesus powiedział wprost, że gwiazdor nie jest gotowy na rywalizację w lidze saudyjskiej i postanowił nie zgłaszać go do rozgrywek.

W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze spekulacje o odejściu Neymara. Naturalnym kierunkiem dla Brazylijczyka stał się Santos, w którym piłkarz stawiał pierwsze poważne piłkarskie kroki. Były również wzmianki o potencjalnym transferze do Barcelony, ale trudno sobie wyobrazić, aby gwiazdor poradził sobie w ekipie Hansiego Flicka. Ten pomysł szybko upadł.

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że powrót Neymara do Brazylii jest już tylko formalnością. Jak przekonuje Fabrizio Romano, zawodnik Al-Hilal doszedł do ustnego porozumienia z Santosem i w przyszłym tygodniu ma sfinalizować wszystkie szczegóły.

Neymar dla Santosu rozegrał łącznie 225 meczów, zdobył w nich 136 bramek i zanotował 64 asysty. To właśnie grą dla tego klubu gwiazdor zapracował na wielki transfer do FC Barcelony. Kto wie, być może sentymentalny powrót pozwoli 32-latkowi wrócić do szczytowej formy. Ponoć jego celem jest przygotowanie się do MŚ 2026.