ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce zostać w Santosie na następny sezon

Neymar w ostatnich tygodniach był tematem wielu medialnych doniesień dotyczących zmiany klubu. Kontrakt z Santosem obowiązuje go do końca czerwca. W związku z tym pojawiały się informacje o dołączeniu do nowego zespołu. Pod uwagę były brane drużyny, które aktualnie biorą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Brazylijczyk był również przymierzany m.in. do Fenerbahce.

Były piłkarz takich klubów jak Barcelona czy Paris Saint-Germain w końcu określił się ws. wyboru nowego pracodawcy. Z informacji, które przekazał Ben Jacobs, wynika, że Neymar zamierza przedłużyć umowę z Santosem. Aktualnie toczą się rozmowy na linii klub – zawodnik.

Pozostanie w Santosie to priorytet Neymara. 33-latek wrócił do macierzystego zespołu na początku 2025 roku po nieudanym pobycie w Arabii Saudyjskiej. Łącznie przez półtora roku w barwach Al-Hilal rozegrał zaledwie siedem spotkań.

Pierwsze kilka miesięcy w Santosie również nie należało do udanych. Wszystko przez kontuzję, która wykluczyła Neymara z gry. W związku z tym na swoim koncie ma tylko 12 meczów, w których trzykrotnie trafiał do siatki.

Ze względu na uraz nie wziął udziału w zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. Warto dodać, że nowym selekcjonerem Canarinhos został Carlo Ancelotti. Co ciekawe Neymar po raz ostatni w drużynie narodowej wystąpił w październiku 2023 roku. Łącznie w kadrze ma 128 występów.